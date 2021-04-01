أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن منتجي النفط في "أوبك+" تبنوا نهجا حذرا، يتسم بضبط النفس، لكن السوق بعيدة عن التعافي الكامل.

ونقلت "رويترز" أن الأمير عبد العزيز بن سلمان قال اليوم الخميس لدى افتتاحه اجتماع أوبك+:"دعونا الشهر الماضي إلى نهج حذر ويتسم بضبط النفس ولحسن الحظ أثبتت الأحداث التي تلت ذلك أننا على صواب". وأضاف: "السوق تدرك الآن أن توخي أوبك+ الحذر كان المسار الصحيح للتصرف... الحقيقة الباقية (هي أن) الصورة العالمية بعيدة عن الاعتدال والتعافي بعيد عن الاكتمال".

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة إذ نمت الآمال في أن "أوبك" وحلفاءها الذين سيجتمعون اليوم سيقررون مواصلة كبح الإنتاج في مواجهة ارتفاع جديد للإصابات بـ "كوفيد-19" في بعض المناطق.