جاء الرد عشية اليوم، من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بمنح وفد وفاق سطيف الضوء الأخضر من أجل الهبوط في مطار "هانكورت" الذي يبعد حوالي 70 كلم عن مدينة "آبا"، وهذا ما سيجنب النادي عناء رحلة برية شاقة من "لاغوس" إلى"آبا"، عقب الوصول إلى الأراضي النيجيرية غدا الجمعة، بعد رحلة جوية على متن طائرة خاصة ستقل البعثة من مطار هواري بومدين بالعاصمة صبيحة الجمعة مباشرة نحو نيجيريا، حسبما أكده الموقع الرسمي للوفاق على "الفايسبوك".

رد "الكاف" جاء بعد الخطاب الذي توجهت به إدارة نادي وفاق سطيف من أجل طلب تأخير موعد مباراة "إنيمبا" المبرمجة هذا الأحد بملعب "إنيمبا الدولي" في مدينة "آبا" النيجيرية، إثر تبليغ النادي بضرورة الهبوط في مطار "لاغوس" البعيد عن المدينة التي ستلعب فيها المباراة بمسافة زمنية تفوق 11 ساعة بالحافلة.

المباراة تدخل ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.