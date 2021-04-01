شرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڤريحة، اليوم الخميس في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست.

وبعد مراسم الاستقبال بمقر قيادة الناحية، ألقى كلمة توجيهية تابعها مستخدمو جميع وحدات الناحية العسكرية السادسة، حث فيها كافة المرابطين بهذه الناحية الحساسة على بذل المزيد من الجهود المتفانية، من أجل صد وإفشال أي محاولة، يمكنها أن تهدد سلامة بلادنا الترابية وتمس بسيادتها الوطنية، وفق بيان لوزارة الدفاع.

وأضاف الفريق شنڤريحة "ما يعيشه محيطنا الجغرافي برمته، من أحداث ومستجدات متلاحقة، وما يجري بمحاذاة كافة حدودنا الوطنية المديدة، يشكل باعثا أساسيا من بواعث زيادة الحيطة، ومضاعفة الحذر وتكثيف كل موجبات اليقظة، وتيقنوا أن حالة اللا استقرار، التي يشهدها محيطنا القريب والبعيد، لن تشكل أبدا أي خطر على سلامة ترابنا الوطني ..

بهذه المناسبة أتقدم لكم بالتشجيعات والتحية والشكر من طرف السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على كل المجهودات التي تبذلونها". وأشار الفريق إلى أنه علاوة على المراقـبة المستمرة لنطاق السيادة الوطنية، يتعين كذلك التصدي لكافة التهديدات الإرهابية والإجرامية، التي تحاول استغلال التضاريس الجغرافية لهذه الناحية لتحقيق مآربها الخطيرة على بلادنا أمنيا واجتماعيا واقتصاديا.