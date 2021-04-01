كشف المناجير العام لاتحاد بسكرة عبد القادر تريعة عن ضبط قائمة اللاعبين المسرحين من النادي.

وحسب المتحدث ذاته فإن الأمر يتعلق بزيري حمار الذي تم فسخ عقده بالتراضي فيما استدعى الأمر عقد جلسة ثانية مع الثلاثي تومي، حداد وشيبان حيث تصر الإدارة على تسريحهم بالتراضي دون نيل مستحقاتهم المتأخرة خاصة، معتبرا أن النتائج المحققة لم ترق إلى المستوى الذي يشفع لهم بنيل الأموال التي طالبوا بها.

واضح تريعة أن اللاعب الخامس المدرج في قائمة المغادرين لم يحدد بعد وينتظر أن يعرف اسمه بعد التشاور مع المدرب عز الدين آيت جودي، مضيفا أن الثلاثي المستقدم لاحقا، سيكون من بينهم لاعب إفريقي.