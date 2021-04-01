كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد أن التطعيم يعد الحل الوحيد للخروج من أزمة جائحة كورونا.

وأكد الوزير خلال إجابته على أسئلة نواب مجلس الأمة، اليوم الخميس، أن الجزائر ستستقبل عددا كبيرا من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد يومين في إطار اتفاقية "كوفاكس".

وأقر وزير الصحة بصعوبة الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بفعل سيطرة الدول الغنية على سوق اللقاحات الدولية، مضيفا أن بعض المخابر لم تلتزم بالاتفاقيات المبرمة مع الجزائر.

وعبر بن بوزيد عن ارتياحه للحالة الوبائية في البلاد بفعل الانخفاض الكبير في عدد الحالات المسجلة يوميا مقارنة ببعض بلدان العالم.

وحول المناعة الجماعية، أكد الوزير أن تصريحات بعض الخبراء مؤخرا توقعت أن 80 في المائة من الجزائريين يكونون قد أصيبوا بـ "الكوفيد-19" وبحمى خفيفة بدون أن يدركوا ذلك، معتبرا أنها تبقى مجرد توقعات وليس إحصائيات رسمية.