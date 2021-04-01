وجهت، اليوم الخميس، لجنة المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، عقوبة قاسية في حق الدولي الجزائري نوفل خاسف لاعب تونديلا البرتغالي.

ونقلا عن موقع "كورة" فإن إدارة نصر حسين داي قررت اللجوء إلى لجنة المنازعات للمطالبة بتعويضات فسخ عقد اللاعب من طرف واحد والتوقيع لفائدة تونديلا دون العودة لإدارة ناديه. نفس المصدر أكد تغريم الهيئة الكروية لخاسف بمبلغ 160 ألف أورو، مع إيقافه عن المشاركة في مباريات فريقه لمدة 4 أشهر بسبب الإنهاء التعسفي للعقد من جانبه.

كما قررت ذات الهيئة منع نادي تونديلا من إبرام أي تعاقدات أو قيد لاعبين جدد، خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة.