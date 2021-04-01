تحدث المدرب المؤقت لفريق شباب بلوزداد سليمان رحو عن المباراة القادمة لفريقه أمام "تي بي مازمبي" الكونغولي لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا. وقال رحو خلال الندوة الصحفية صباح اليوم: "مواجهة الغد مصيرية من جميع النواحي خصوصا النفسية منها، حضرنا كما ينبغي ودرسنا الخصم جيدا، نعرف نقاط قوته وضعفه، أتمنى أن يتجاوب اللاعبون مع ما قمنا به خلال التحضيرات".

بخصوص التعداد أوضح رحو، الذي كان مرفوقا باللاعب زكرياء دراوي، أن كل من كداد وسعيود جاهزان للمواجهة والطاقم الفني يعوّل عليهما كثيرا نظرا لوزنهما في المجموعة. وعن مستقبله بعد رحيل المدرب فرانك دوما كشف الدولي السابق أنه استقال من منصبه رفقة التقني الفرنسي لكن الإدارة كلفته بأن يشرف على مواجهة "تي بي مازامبي".

وأردف ابن مدينة وهران:" لا أستطيع أن أدير ظهري للفريق في هذا الظرف، الإدارة طلبت مني مهمة أتمنى أن أنهيها على أكمل وجه".