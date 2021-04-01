دخل طلبة كلية الطب بوهران الذين شاركوا في امتحان التخصص، اليوم الخميس في إضراب وقاموا بغلق أبواب كلية العلوم الطبية ببئر الجير للمطالبة بلجنة تحقيق وزارية في التجاوزات المسجلة في إعداد الأسئلة ونشر النتائج بعد اكتشاف أخطاء في الأجوبة النموذجية وكذا تنظيم دورة ثانية.

وتجمع العشرات من الطلبة أمام بوابة الكلية رافعين لافتات تطالب الإدارة بنشر النتائج مصحوبة بكل الأجوبة النموذجية لامتحان التخصص.

كما طالبوا بتأجيل الإعلان عن توزيع التخصصات إلى غاية البت في شكاوى الذين شاركوا في الامتحان حفاظا على حقوق الجميع. كما تضمنت لائحة مطالبهم إيفاد لجنة تحقيق وتطبيق القانون بنشر المواضيع والتصحيح وإعادة تنظيم المسابقة تحت إشراف رئاسة الجامعة ولجنة أساتذة مغايرة والتقيد بالمنهاج الدراسي في إعداد الأسئلة وزيادة عدد المناصب المالية في الطب الإقامي ورفع مستوى التكوين الطبي.

وطالب المعنيون بإعادة النظر في الأجوبة النموذجية لـ 120 سؤال مطروح في الامتحان ونشر النتائج مرفوقة بالتصحيحات النموذجية لإبعاد الشبهات، لكن الإدارة رفضت واكتفت بنشر النتائج فقط وتصحيح نموذجي واحد وهو ما أثار حفيظة الطلبة الذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على مرتبة ضمن 376 منصب في التخصص، بسبب احتساب نقاط على أجوبة خاطئة، حسبهم.

للتذكير فإن عدد الطلبة الذين شاركوا في المسابقة بلغ 1800 مرشح للفوز بمنصب في الطب الإقامي بعد مسار جامعي طويل لمدة ست سنوات من التعب والمثابرة في الدراسة.