راسل نادي وفاق سطيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل تأخير اللقاء القادم أمام إنيمبا النيجيري بأربع وعشرين ساعة.

ونشرت الصفحة الرسمية للوفاق على "الفايسبوك" نص الخطاب الموجه لـ"الكاف" الذي جاء فيه:" تفاجأت إدارة فريقنا بالمراسلة التي تلقتها من نيجيريا بخصوص غلق كل المطارات ما عدا مطار محمد مورتالا بلاغوس الذي يعد الوحيد الذي يستقبل الرحلات في هذا البلد بسبب تفشي وباء كورونا، ما جعلها تسارع لمرسلة الكاف لتأخير المباراة لمدة 24 ساعة وهذا لمنح وقت استرجاع أكبر للفريق بسبب الرحلة الشاقة علما أن الرحلة البرية من لاغوس نحو أبا التي تحتضن المقابلة تدوم حوالي 11 ساعة في ظل إلغاء كل الرحلات الداخلية".

للإشارة فإن رحلة الوفاق ستنطلق هذا الجمعة من مطار هواري بومدين بداية من الثامنة صباحا بعد أن تم تقديم موعدها بأربع ساعات في انتظار رد "الكاف" بخصوص هذا الطلب.