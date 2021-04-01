يشرع وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، اليوم الخميس في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأفاد بيان الوزارة، أن هذه الزيارة تندرج في إطار الديناميكية التي تطبع العلاقات بين البلدين والقائمة على حسن الجوار والتعاون والتنسيق الدائم.

وأضاف ذات المصدر، أن الطرفين سيتحادثان حول تعزيز التبادل في المجالات ذات الصلة بوزارتي داخلية البلدين، بالإضافة إلى بحث سبل مواصلة التعاون في مجال تنمية المناطق الحدودية وتأمينها.