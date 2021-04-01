رسّمت إدارة أولمبي المدية بيعها لغالبية أسهم الفريق إلى مستثمر مغترب حسب ما كشف بيان على الصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك".

وأكدت إدارة الأولمبي أن اتخاذ هذا القرار جاء بعد أكثر من ثمانية أشهر من العمل والبحث عن مستثمر لتغطية نفقات الفريق وتلبية حاجياته مع مراعاة الطموحات والأهداف المسطرة، مضيفة أن النادي يعاني من عجز إداري ومالي كبيرين.

وأضاف نفس البيان "حفاظا على مبدأ السرية سيتم الكشف عن اسم المجموعة وهوية رئيس مجلس الإدارة في ندوة صحفية يوم 30 جوان المقبل، ستحتفظ الإدارة الجديدة بأغلبية مستخدمي الفريق مع فتح مناصب عمل جديدة ابتداء من 01 جويلية 2021".

كما كشفت إدارة نادي "التيطري" عن تعيين جايسون سالمون في منصب المدير العام المسؤول عن كرة القدم الذي، سيباشر عمله من فرنسا في انتظار قدومه والتحاقه بمنصبه بمقر أولمبي المدية.

وطمأنت الإدارة الأنصار بأنه بعد تاريخ 30 جوان سيصبح النادي في أيادي آمنة من أجل التجديد الفعلي لمشروع رياضي، اقتصادي واجتماعي طموح.