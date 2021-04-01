أعلنت مصالح ولاية الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، في بيان لها، أنه سيتم غلق الطريق الاجتنابي الجنوبي الرابط بين طريق العناصر ورابطة وادي أوشايح عين النعجة مؤقتا في الفترة الليلية.

وأوضح البيان أنه في إطار أشغال إنجاز الجسر العابر للطريق الاجتنابي الجنوبي الرابط بين سيدي مبارك ببئرخادم وحي المنظر الجميل والطريق الاجتنابي الجنوبي والقبة ومع إنجاز أشغال رفع الأعمدة الكهربائية والخيوط الكهربائية عالية الضغط، سيتم غلق هذا الطريق مؤقتا خلال الفترة الليلية، لمدة ثلاثة أيام من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الثالثة صباحا وهذا بداية من اليوم الخميس.

وتابع نفس البيان أن حركة السير، بالنسبة للاتجاهين، ستحول على المحاور رابطة وادي أوشايح-الطريق السريع الشرق-رابطة العناصر وكذا عبر تقاطع الطريق الجنوبي مع الطريق الوطني رقم 63 عين النعجة ومحول ڤاريدي القبة.