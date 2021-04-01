أفادت تقييمات أولية من متعاملين أوروبيين بأن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى قمح اللين خياري المنشأ في مناقصة عالمية أغلقت الأربعاء لكن بأحجام ضئيلة نسبيا بعد ارتفاع الأسعار.

وأوردت وكالة "رويترز" نقلا عن متعاملين أوروبيين أن تقديرات غير مؤكدة تشير إلى أن الكميات التي تم شراؤها تبلغ حوالي 100 ألف طن على عدة شحنات، وربما أقل ومن المتوقع توافر تفاصيل أكثر لاحقا. وتشير التقديرات الأولية إلى سعر في حدود 279 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن، حسبما ذكره المتعاملون.

وقال أحد المتعاملين الأوروبيين لـ "رويترز": "زادت الأسعار زيادة حادة بعد تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، وعروض بحوالي 281 دولارا للطن جرى سحبها. أشك في شراء أي كميات إضافية لعل الكمية المشتراة من فرنسا".

وأضاف ذات المصدر أن الجزائر طلبت شحن القمح على فترتين من مناطق التوريد الرئيسية مثل أوروبا بين الأول والخامس عشر من ماي وبين السادس عشر والحادي والثلاثين منه.

وفي حالة التوريد من أمريكا الجنوبية، يصبح الشحن بين الأول والخامس عشر من أفريل وبين السادس عشر والثلاثين من الشهر نفسه. وفي مناقصة القمح السابقة التي أوردتها التقارير وكانت في العاشر من مارس، اشترى الديوان المهني ما بين 450 و510 آلاف طن بسعر بلغ نحو 323 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن.