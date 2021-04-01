ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في ظل آمال بأن مجموعة "أوبك+"، التي ستجتمع اليوم ستقرر مواصلة كبح الإنتاج في مواجهة ارتفاع جديد للإصابات بكوفيد-19 في بعض المناطق.

وارتفع خام "برنت" بنسبة 1.1 بالمائة إلى 63.45 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:26 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل 2.2 بالمائة أثناء الليل. وزاد الخام الأمريكي بنسبة 1.2 بالمائة إلى 59.87 دولار للبرميل، بعد أن هبط 2.3 بالمائة أمس الأربعاء.

ويجتمع وزراء الطاقة من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، بينهم روسيا وكازاخستان، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، في وقت لاحق اليوم للنظر في خيارات من بينها تمديد خفض الإنتاج وزيادة تدريجية له. وقالت شركة "أوراسيا غروب"، في تقرير بشأن الاجتماع: "النتيجة الأكثر ترجيحا، للاجتماع هي عدم حدوث تغييرات كبيرة في الإنتاج". وأضافت: "يشير الحذر البادي في مناقشات "أوبك+" إلى أن أي قرارات بشأن التخفيف ستتأجل على الأرجح إلى اجتماع مايو المقبل".

كما تعرضت الأسعار لضغوط إذ خفضت "أوبك+" توقعها لنمو الطلب على النفط للعام الجاري بواقع 300 ألف برميل يوميا، مما يجعل من المرجح كثيرا أن يسفر الاجتماع عن مواصلة كبح الإمدادات.

وتكبح "أوبك+" الإنتاج حاليا بما يزيد عن سبعة ملايين برميل يوميا لدعم الأسعار وتقليص فائض الإمدادات. وتضيف السعودية إلى تلك التخفيضات مليون برميل يوميا إضافية.