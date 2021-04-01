أعلنت الشرطة الأمريكية أن أربعة أشخاص قتلوا وأُصيب اثنان آخران في إطلاق النار بمدينة أورنج بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت الشرطة، إنها تلقت بلاغا حول إطلاق نار وبعد وصولها إلى مكان الحادث وجدت قتلى وجرحى. وأضافت أن الوضع بات تحت السيطرة ولم يعد هناك تهديد، بينما لم تكشف عن تفاصيل ملابسات إطلاق النار.

وأفادت قناة "سي بي إس" بأن المشتبه به في إطلاق النار، أُصيب وتم نقله إلى المستشفى.

وفي حادث آخر لإطلاق النار وقع في ولاية واشنطن أكدت الشرطة الأمريكية مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، نتيجة خلاف بين عدد من الأشخاص.

وأوضحت أن بين القتلى رجل وامرأة وأنه لا يوجد أطفال بين الضحايا، مرجحة أن يكون إطلاق النار حصل من قبل أكثر من شخص. وقالت الشرطة: "حسب المعلومات المتاحة يبدو أن هناك معرفة مسبقة بين الضحايا ومطلقي النار، إلا أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية ونعمل على الحصول على المزيد من المعلومات".