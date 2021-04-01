لقي شخصان حتفهما على إثر حادث مرور وقع مساء اليوم الأربعاء بالطريق الوطني رقم 11 ببلدية بني حواء (95 كلم شمال شرق الشلف), حسبما أفاد به بيان لخلية الإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية.



وأوضح البيان أن هذا الحادث الذي وقع في حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا بالطريق الوطني رقم 11 عند المدخل الغربي لبلدية بني حواء وبالضبط أمام المركب السياحي "دار الإكرام", نجم على إثر إصطدام بين سيارة سياحية ودراجة نارية, وخلف إصابة شخصين (23 و36 سنة) كانا على متن الدراجة النارية بجروح خطيرة.



واستنادا لذات البيان, تدخلت وحدة الحماية المدنية ببني حواء لإجلاء الجريحين إلى العيادة المتعددة الخدمات بذات البلدية, أين لفظا أنفاسهما الأخيرة.