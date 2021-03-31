أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن تسليم قرابة 20.000 مسكن في جميع الصيغ، بولاية الجزائر قبل نهاية السداسي الأول من السنة لجارية.

وصرح الوزير بلعريبي للصحافة على هامش زيارة تفقدية لمشروع السكنات العمومية التساهمية بالهضبة الشرقية بأولاد فايت، أنه "سيتم تسليم قرابة 20.000 مسكن في كل الصيغ للمستفيدين بولاية الجزائر خلال شهري ماي وجوان المقبلين".

وأكد في هذا الصدد على تنفيذ متابعة في الميدان للإطلاع على حالة تقدم مختلف المشاريع، مشيرا إلى أن المشاريع التي تفقدها خلال الأيام الأخيرة لاسيما بالدويرة حيث توجد 10.000 وحدة قيد الانجاز، قد سجلت "ديناميكية جديدة".

وكشف الوزير أن أوامر دفع الشطر الأول لسعر المسكن بخصوص مكتتبي برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل 2)، المسجلين عبر الانترنت سنة 2013، والذين تم قبول طعونهم، سيتم "إصدارها اليوم مساءا (الأربعاء) ابتداء من الساعة الثامنة".

وتخص هذه العملية في مرحلة أولى أزيد من 18.000 مكتتب موزع على 16 ولاية من الوطن، حسب توضيحات الوزير.

وأبرز بلعريبي أن "هذا المسعى يندرج في إطار استراتيجية الحكومة لإقفال "نهائيا" ملف الإجراءات التجارية لبرنامج عدل 2"، مضيفا أن تسوية مشكل الطعون يشكل "آخر ملف عالق" للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.