كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" الأربعاء، أن تصريح السفر الرقمي لنتائج فحوص كوفيد-19 وشهادات التطعيم سينطلق على منصة أبل في منتصف أفريل، حيث كان من المزمع إطلاقه بحلول نهاية مارس.



وقال كامل العوضي نائب الرئيس الإقليمي لإياتا في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط إنه من المتوقع إطلاق التطبيق على منصة أبل في 15 أفريل تقريبا، ثم في وقت لاحق على منصة أندرويد.



وقال العوضي "لكن التطبيق سيحقق نجاحه فقط عندما تستخدمه شركات الطيران، والدول المختلفة، والمطارات".



كانت شركة فيرجن أتلانتيك للطيران، ومقرها بريطانيا، قد قالت يوم الجمعة إنها ستجرب تطبيق "إياتا" على مسار لندن إلى بربادوس بدءا من 16 أفريل.



وقالت بربادوس إنها ستقبل التصريح على حدودها، لتصبح من أوائل الدول قبولا لتصريح رقمي بدلا من الوثائق الورقية.



ويقول "إياتا" إن تصريح السفر سيساعد في تسريع عمليات تسجيل الوصول. وقال العوضي "عدد كبير من شركات الطيران طلبت الانضمام (لاستخدام التطبيق)".