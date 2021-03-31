كشف والي المدية جهيد موس اليوم خلال مداخلته برسم آنعقاد دورة المجلس الشعبي الولائي الأولى لسنة 2021 بأن مبلغ الإعانة التضامنية الرمضانية قد بلغ 69 مليار سنتيم، تستفيد منها 69 ألف عائلة عبر بلديات الولاية الـ64، وهي قيد التبليع في أغلبية البلديات إلى مستحقيها من العائلات المعوزة.



وتجدر الإشارة بهذا الشأن أن مختلف الخلايا واللجان الإجتماعية عبر تراب الولاية قد دخلت هذه الأيام في شبه سباق مع الزمن لصب مبلغ الإعانة في حساب مستحقيها قبل حلول الشهر الفضيل، كما كما أرتبط تأخر بعض البلديات على غرار بلدية عاصمة الولاية في تقديم قوائم المستفيدين من المنحة التضامنية لشهر الصيام بحلقات من التدقيق وإعادته لتخليصها من الإستفادات المشبوهة أو غير المستحقة، ناهيك عن صعوبة آفتكاك المصادر المالية للوفاء بمستحقاتها من الميزانيات العمومية في ظل قلة المصادر التضامنية الآتية من الخواص وبعض المؤسسات العمومية كما جرت العادة.