أعلنت دار النشر بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، عن فوز رواية "اختفاء السيد لا أحد" للروائى أحمد طيباوى " بجائزة نجيب محفوظ لعام 2021 فى دورتها الـ24، وذلك منذ قليل، بحضور لجنة التحكيم، ورئيس الجامعة الأمريكية، وذلك عبر تطبيق "زووم" بسبب ظروف وباء كورونا، وسيذاع مباشرة على صفحة دار نشر الجامعة بالقاهرة عبر "فيس بوك".

قال رئيس جامعة الأمريكية، إن دار النشر التى تخص الجامعة تدعم النشر والعملية الأدبية، والتى بدأت منذ عام 1995، فى ترجمة الكتب، وكنت محظوظ بأننى قابلت الروائى العالمى نجيب محفوظ، وما جعله يفوز بجائزة نوبل هو ترجمة كتاباته إلى اللغة الإنجليزية.

قال ذلك خلال المؤتمر الصحفى عبر الإنترنت تمهيدًا لإعلان عن جائزة نجيب محفوظ لعام 2021 فى دورتها الـ24، وذلك منذ قليل، بحضور لجنة التحكيم، عبر تطبيق "زووم" بسبب ظروف وباء كورونا، وسيذاع مباشرة على صفحة دار نشر الجامعة بالقاهرة عبر "فيس بوك".

وتضمنت القائمة القصيرة ستة روايات من ضمن 270 رواية تم ترشيحها للجائزة من كافة دول العالم العربى ومن دول المهجر وسيتم إعلان الفائز بالجائزة اليوم .

وضمت القائمة الروايات التالية: "اختفاء السيد لا أحد" للروائى أحمد طيباوى (الجزائر)، "فى مدن الغبار" للروائية أمل رضوان (مصر)، "حصن الزيدي" للروائى الغربى عمران (اليمن)، "حى الدهشة" للروائية مها حسن (سوريا)، "حجر بيت خلاَّف" للروائى محمد على إبراهيم (مصر)، "كحل وحبهان" للكاتب والروائى عمر طاهر (مصر).

لجنة التحكيم لجائزة نجيب محفوظ للأدب لهذا العام تتكون من شيرين أبو النجا (رئيس اللجنة)، الناقدة الأدبية وأستاذة الأدب الإنجليزى والمقارن بجامعة القاهرة، همفرى ديفيز مترجم حائز على جوائز فى ترجمة الأدب العربى إلى اللغة الإنجليزية، ثائر ديب، مترجم وكاتب وناقد أدبي، سماح سليم، مترجمة وأستاذة مشاركة فى قسم الآداب فى اللغات الأفريقية والشرق االوسط وجنوب آسيا بجامعة روتجرز فى الولايات المتحدة، هبة شريف كاتبة وناقدة أدبية متخصصة فى الدراسات الثقافية.

أسست دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة جائزة نجيب محفوظ للأدب فى عام 1996وتمنح الجائزة لأفضل رواية معاصرة باللغة العربية تم نشرها فى العامين الماضيين. الرواية الفائزة يتم اختيارها من قبل لجنة التحكيم المكونة من خمسة حكام.

جائزة نجيب محفوظ للأدب والمعروفة بأنها مساهمة رئيسية فى دعم ترجمة الأدب العربى المعاصر، تتكون من جائزة نقدية بقيمة 5000 دولار وترجمة ونشر الرواية الفائزة باللغة الإنجليزية ضمن مطبوعات دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة للأدب والمسماة "هوبو".