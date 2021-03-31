أعلنت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الأربعاء في بيان لها، عن فتح المساجد المعنية بصلاة الجمعة والصلوات الخمس لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان الفضيل، على ألا يتجاوز وقتها 30 دقيقة.

وأوضحت اللجنة أنه "حرصا على تحصيل فضل هذه السنة خلال شهر رمضان الفضيل، تفتح المساجد المعنية بصلاة الجمعة والصلوات الخمس لأداء صلاة التراويح".

وأضافت بأن المساجد المعنية "تفتح لصلاة العشاء قبل الأذان بـ15 دقيقة وتغلق بعد أداء صلاة التراويح بـ15 دقيقة، وتؤدى صلاة العشاء بعد الأذان مباشرة".

كما أكدت اللجنة على ضرورة احترام التباعد الجسدي بترك مسافة 1.5م بين كل مصليين اثنين، داعية الأئمة إلى "تخفيف صلاة التراويح بأدائها بحزب واحد وألا يتجاوز وقتها 30 دقيقة".