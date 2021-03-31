قدم وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الأربعاء، باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وكل أعضاء الحكومة، تعازيه لعائلات الضحايا الذين هلكوا اختناقا بحفرة للصرف الصحي داخل سجن واد غير ببجاية.

كما قدم الوزير زغماتي، الذي كان مرفوقا بوزيري الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم كريم بلجود، والموارد المائية ،مصطفي كمال ميهوبي، تعازيه لإطارات وعمال قطاع العدالة.

وأكد وزير العدل عن وفاة ثمانية أشخاص، من بينهم مسجون وسبعة حراس، اختناقا بحفرة للصرف الصحي داخل سجن واد غير، على بعد 10 كلم غرب مقر ولاية بجاية، متواجدة أقصى الهيكل.

كما أفاد بتحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي لبجاية.

وأضاف في السياق انه سيتم تحديد حيثيات هذه الحادثة بعد فتح تحقيق ابتدائي حولها.

وبالمناسبة أشار المدير المحلي للحماية المدنية، فدي نور الدين، أن الضحايا الثمانية قد فارقوا الحياة بعد اختناقهم جراء انبعاثات كبريت الهيدروجين التي تعد غازا ساما.

وأكد أن أعوان الحماية المدينة قد قاموا بتنظيف الحفرة قبل سحب جثث الضحايا.