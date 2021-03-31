أقر مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الأربعاء مشروع قانون يمكن الرئيس الحالي فلاديمير بوتين من الترشح لفترتين إضافيتين ابتداء من عام 2024.

وتمت الموافقة على مشروع القانون من جانب مجلس النواب بالبرلمان (مجلس الدوما) قبل أسبوع، حيث من المتوقع أن يوقع بوتين عليه قريبا ليصبح قانونا.

وتم وضع مشروع قانون الانتخابات في أعقاب التعديلات الدستورية التي تم اعتمادها في استفتاء عام في جويلية 2020.

و ينص أحد التعديلات الدستورية البالغ عددها 206 تعديلات، على أن حد فترتين رئاسيتين ينطبق على رئيس الدولة الحالي، لكن دون مراعاة فتراته السابقة.

و في ضوء هذا التعديل، يمنح مشروع القانون بوتين إمكانية بدء رئاسته من الصفر في عام 2024 وتولي المنصب لفترتين أخريين حتى عام 2036.