تمكنت المفتشية الرئيسية للعمليات التجارية التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف من حجز ثلاث (3) حاويات محل تصريح خاطئ للبضائع من حيث القيمة بميناء بجاية، حسب ما علم اليوم الأربعاء من المديرة الفرعية للإعلام الآلي و الاتصال بذات الهيئة النظامية, المفتش العميد آمال رحاب.

وأوضحت المفتش العميد رحاب أنه تم رفع هذه المخالفات في إطار مهمة الرقابة الجمركية على عمليات التجارة الخارجية التي تقوم بها المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية من خلال رقابة وثائقية أعقبتها رقابة مادية على مستوى ميناء بجاية وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب القوانين الجمركية السارية المفعول.

وتقدر قيمة الغرامات المالية المستوجبة ب 4 ملايين و 91 ألف و 880,08 دج، وفق ما ذكرته ذات المسؤولة التي أشارت إلى أن الرقابة المادية لهذه الحاويات كشفت عن احتواء الأولى على 2092 كرتونة من الثريات قدرت قيمتها المالية بـ25 ألف و 165 دولار أمريكي، فيما احتوت الحاويتان الثانية و الثالثة على 5400 كرتونة من أعواد الكبريت ذات منشأ أجنبي بقيمة 23 ألف دولار أمريكي.