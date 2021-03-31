ستشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، مساء اليوم الأربعاء، في تسليم الأوامر بدفع الشطر الأول، لفائدة مكتتبي برنامج سكنات البيع بالإيجار، الذين قبلت طعونهم، حسبما أفاد به وزير السكن والمدينة والعمران، محمد طارق بلعريبي.

وأوضح الوزير بلعريبي في تصريحات صحفية على هامش زيارة تفقدية لمشاريع سكنية بالجزائر العاصمة، أنه "سيكون بإمكان مكتتبي برنامج عدل 2 الذي قدموا ملفات طعون وقبلت، تحميل أوامر الدفع الخاصة بهم عبر الموقع الالكتروني للوكالة، ابتداء من الثامنة ليلا من هذا المساء".

وستخص العملية في مرحلة أولى 18 الف مكتتب موزعين عبر 16 ولاية، يضيف الوزير.