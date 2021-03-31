تعرف أشغال الجسر الشرقي الذي يربط جامع الجزائر بالجهة الشمالية للطريق السيار المؤدي إلى العاصمة، تقدما "معتبرا"،

حسبما أفادت به اليوم الأربعاء، وزارة السكن والعمران والمدينة.

وأوضحت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك أنه "تنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، المسداة خلال زيارته الميدانية لجامع الجزائر يوم 13 مارس، شهدت أشغال الجسر الشرقي الرابط بين جامع الجزائر بالجهة الشمالية للطريق السيار المؤدي إلى الجزائر العاصمة تقدما معتبرا".

وأضافت في هذا الاطار أن المؤسسة الوطنية "كوسيدار" المكلفة بإنجاز هذا المشروع قامت بربط جانبي الجسر، في انتظار وضع أخر اللمسات على المشروع، قصد تسليمه بصفة نهائية ودخوله حيز الخدمة في الآجال المتفق عليها.