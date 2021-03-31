سجلت الجزائر 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة ، حسبما أفادت اليوم الأربعاء اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ ظهور الجائحة في الجزائر إلى 117.192 حالة.

كما تم تسجيل و4 وفيات جديدة خلال نفس الفترة بسبب الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 3.093 حالة.

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة أن 96 مريضا تماثلو للشفاء ليبلغ إجمالي حالات التعافي من الفيروس 81.538 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 15 مريضا في العناية المركزة.

الدكتور فورار أن 23 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، و 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، فيما سجلت ثلاث ولايات أزيد من 10 حالات.