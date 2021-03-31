تم ظهر اليوم الأربعاء إيفاد وفد متكون من ثلاثة وزراء إلى ولاية بجاية، أين توفي ثمانية أشخاص خلال الصبيحة في حفرة للصرف الصحي بمحاذاة سجن واد غير، وفق ما علم لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم.

وأفاد ذات المصدر أنه تم إيفاد وفد يتضمن وزراء الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، كمال بلجود، والعدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، والموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي، من أجل معاينة الوضع جراء هذه الحادثة.

للإشارة توفي اليوم الأربعاء ثمانية أشخاص اختناقا داخل حفرة للصرف الصحي بمحاذاة سجن واد غير، على بعد 10 كلم غرب بجاية، وفق ما علم من مصادر محلية.

ويبدو أن الأمر يتعلق بعمال عمال كانوا بصدد تنظيف هذه الحفرة، قبل أن يهلكوا فيها اختناقا، وفق المعلومات نفسها.