تنظيف الأواني المحروقة باستخدام الصابون والماء، ويمكن استخدام صابون غسل الصحون لتنظيف الأواني المحروقة، وذلك على النحو الآتي:

- تبريد الإناء المحروق فوراً، ثم غمره بالماء الدافئ، والتأكد من أنه قد تم غمر المنطقة المحروقة بالكامل.

- إضافة 2-3 قطرات من صابون غسل الصحون للأواني الصغيرة، وإضافة 4-5 قطرات للأواني الكبيرة، ثم مزج الصابون بالماء باستخدام إسفنجه التنظيف.

- ترك الإناء المحروق مغموراً بالمزيج لمدة ليلةٍ كاملة أو لمدة ساعةٍ واحدة على الأقل.

- إزالة بقايا الطعام المحروق باستخدام إسفنجه ذات ملمسٍ خشن.

تنظيف الأواني المحروقة باستخدام صودا الخبز والخل يمكن استخدام صودا الخبز والخل لتنظيف الأواني المحروقة، وذلك على النحو الآتي:

- ملء الإناء المحروق بكميةٍ كافية من الماء لتغطية المنطقة المحروقة فقط.

- إضافة كوبٍ من الخل إلى الماء ومزجه جيداً باستخدام فرشاة أو ملعقة.

- وضع الإناء دون غطاء على درجة حرارة متوسطة حتى يبدأ مزيج الخل والماء بالغليان، ثم إبعاده عن النار.

- إضافة ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز إلى مزيج الخل والماء، وتركه لمدة 30 دقيقة ليبرد.

- إزالة آثار البقع والطعام المحروق باستخدام إسفنجه ذات ملمسٍ خشن.

تنظيف الأواني المحروقة باستخدام صودا الخبز والصابون يمكن استخدام صودا الخبز مع الصابون لتنظيف الأواني المحروقة:

- وضع كميةٍ من صابون غسل الصحون في الإناء المحروق.

- إضافة القليل من صودا الخبز والتأكد من تغطية جميع آثار الحرق.

- إضافة الماء الساخن حتى يغمر المنطقة المحروقة بأكملها، وتركه ليبرد.

- إزالة جميع آثار الحروق من الإناء باستخدام السلكة المعدنية، ثم غسلها جيداً بالماء والصابون.

تنظيف الأواني المحروقة باستخدام مسحوق الغسيل يمكن استخدام مسحوق الغسيل لتنظيف الأواني المحروقة:

- وضع كميةٍ من مسحوق الغسيل في الإناء المحروق.

- إضافة الماء الساخن حتى يغمر المنطقة المحروقة بأكملها، ثم تركه ليبرد.

- إزالة آثار الحروق من الإناء، ثم غسله جيداً بالماء والصابون.

تنظيف الأواني المحروقة باستخدام الليمون يمكن استخدام الليمون لتنظيف الأواني المحروقة:

- تقطيع حبة ليمون واحدة إلى قطعٍ صغيرة وإضافتها إلى الإناء المحروق.

- إضافة كميةٍ من الماء وغمر المنطقة المحروقة بالكامل.

- وضع الإناء على النار وتركه حتى يصل إلى درجة الغليان.

- غسل الإناء وتنظيفه جيداً كالمعتاد.