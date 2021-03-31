كيف أنظف الأواني المحروقة ؟
تنظيف الأواني المحروقة باستخدام الصابون والماء، ويمكن استخدام صابون غسل الصحون لتنظيف الأواني المحروقة، وذلك على النحو الآتي:
- تبريد الإناء المحروق فوراً، ثم غمره بالماء الدافئ، والتأكد من أنه قد تم غمر المنطقة المحروقة بالكامل.
- إضافة 2-3 قطرات من صابون غسل الصحون للأواني الصغيرة، وإضافة 4-5 قطرات للأواني الكبيرة، ثم مزج الصابون بالماء باستخدام إسفنجه التنظيف.
- ترك الإناء المحروق مغموراً بالمزيج لمدة ليلةٍ كاملة أو لمدة ساعةٍ واحدة على الأقل.
- إزالة بقايا الطعام المحروق باستخدام إسفنجه ذات ملمسٍ خشن.
تنظيف الأواني المحروقة باستخدام صودا الخبز والخل يمكن استخدام صودا الخبز والخل لتنظيف الأواني المحروقة، وذلك على النحو الآتي:
- ملء الإناء المحروق بكميةٍ كافية من الماء لتغطية المنطقة المحروقة فقط.
- إضافة كوبٍ من الخل إلى الماء ومزجه جيداً باستخدام فرشاة أو ملعقة.
- وضع الإناء دون غطاء على درجة حرارة متوسطة حتى يبدأ مزيج الخل والماء بالغليان، ثم إبعاده عن النار.
- إضافة ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز إلى مزيج الخل والماء، وتركه لمدة 30 دقيقة ليبرد.
- إزالة آثار البقع والطعام المحروق باستخدام إسفنجه ذات ملمسٍ خشن.
تنظيف الأواني المحروقة باستخدام صودا الخبز والصابون يمكن استخدام صودا الخبز مع الصابون لتنظيف الأواني المحروقة:
- وضع كميةٍ من صابون غسل الصحون في الإناء المحروق.
- إضافة القليل من صودا الخبز والتأكد من تغطية جميع آثار الحرق.
- إضافة الماء الساخن حتى يغمر المنطقة المحروقة بأكملها، وتركه ليبرد.
- إزالة جميع آثار الحروق من الإناء باستخدام السلكة المعدنية، ثم غسلها جيداً بالماء والصابون.
تنظيف الأواني المحروقة باستخدام مسحوق الغسيل يمكن استخدام مسحوق الغسيل لتنظيف الأواني المحروقة:
- وضع كميةٍ من مسحوق الغسيل في الإناء المحروق.
- إضافة الماء الساخن حتى يغمر المنطقة المحروقة بأكملها، ثم تركه ليبرد.
- إزالة آثار الحروق من الإناء، ثم غسله جيداً بالماء والصابون.
تنظيف الأواني المحروقة باستخدام الليمون يمكن استخدام الليمون لتنظيف الأواني المحروقة:
- تقطيع حبة ليمون واحدة إلى قطعٍ صغيرة وإضافتها إلى الإناء المحروق.
- إضافة كميةٍ من الماء وغمر المنطقة المحروقة بالكامل.
- وضع الإناء على النار وتركه حتى يصل إلى درجة الغليان.
- غسل الإناء وتنظيفه جيداً كالمعتاد.