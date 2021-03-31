فصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مصير المواجهة بين البينين وسيراليون لحساب تصفيات "كان" الكاميرون.

وحسب الموقع الرسمي لـ"الكاف" فإن المباراة كانت مقررة يوم أمس، لكن بعد اطلاع اللجنة المنظمة على تفاصيل الأحداث، التي أدت إلى عدم إقامة المواجهة في آجالها المحددة تقرر تأجيلها إلى تاريخ آخر من تواريخ "الفيفا" وبالتحديد شهر جوان 2021.

المصدر نفسه أوضح بأنه في حال لعبت المواجهة اليوم فإن ذلك من شأنه أن يؤثر على عودة اللاعبين إلى أنديتهم.