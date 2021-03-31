طمأن والي ميلة عبد الوهاب مولاي منكوبي الخربة بالتكفل التام بملف المتضررين من الزلزال. المسؤول الأول بالولاية وخلال الزيارة التي قادته صبيحة اليوم الأربعاء إلى الحي المتضرر من زلزال 07 أوت 2020، تحدث إلى المواطنين مباشرة ومن دون أي وساطة أو تمثيل، أين استمع إلى انشغالاتهم العالقة وطمأنهم بأنه ملتزم شخصيا بمتابعة جميع الملفات المودعة للدراسة وذلك إلى غاية آخر ملف.

في نفس السياق، أكد الوالي أنه شكل لجنة تقنية تسهر على إيجاد حلول مستعجلة لإعادة ربط السكان بشبكة الغاز الطبيعي وشبكتي المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في أقرب الآجال بعدما تم قطعها سابقا عقب الزلزال مباشرة، حفاظا على سلامة السكان من أية أخطار محتملة، حيث تم تكليف فرق نهاية الأسبوع الماضي مشكلة من التقنيين لاسيما من مؤسسة الجزائرية للمياه ومؤسسة سونلغاز والديوان الوطني للتطهير، مهمتها دراسة إمكانية إعادة الربط بهذه الشبكات، وذلك وفقا للنتائج التي ستحصل عليها هذه الفرق.

كما أوضح المسؤول ذاته بأن نتيجة الخبرة الجيوتقنية تبقى من صلاحيات الهيئات التقنية المختصة وتتطلب وقتا لإنهاء الدراسة، مؤكدا بأنه سيتم إعلام المواطنين المتضررين بكل المستجدات حول هذا الموضوع بكل شفافية. كما تخللت هذه الزيارة، معاينة بعض المنازل ومدرسة ابتدائية بالحي، والوقوف كذلك على أشغال الفرق العاملة بالميدان والمذكورة آنفا، حيث أعطى تعليمات للإسراع في ترميم المدرسة والانتهاء من أشغال الفرق التقنية.

ودعا الوالي المنكوبين إلى ضرورة الصبر والهدوء لأن الدولة لن تتخلى عن أي منكوب، مؤكدا أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة مع ممثلي المتضررين لمتابعة كل المستجدات.