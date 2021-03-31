يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى الظفر بخدمات الدولي الجزائري عيسى ماندي مدافع نادي ريال بيتيس الإسباني. وسائل إعلام إسبانية أكدت خبر اهتمام متصدر الكالشيو ببطل إفريقيا مع "الخضر"، مضيفة في الوقت نفسه أن إدارة ناديه الحالي بيتيس اقترحت على اللاعب السابق لرامس الفرنسي راتبا يتراوح ما بين 2.5 و3 مليون أورو سنويا نظير تجديد عقده الذي ينتهي في جوان القادم.

موقع " آل ديسمارك " الإسباني، كشف بأن ماندي سيرد على عرض الفريق الأندلسي خلال الشهر القادم من خلال البقاء أو المغادرة، نحو الدوري الإيطالي براتب سنوي حدّد بثلاثة ملايين أورو.