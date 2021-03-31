كشف معهد باستور، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 37 إصابة جديدة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا في الجزائر.

وجاء في بيان للمعهد على صفحته الرسمية في "الفايسبوك": "في سياق البحوث الجينية المستمرة التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على فيروس SARS-CoV-2 في إطار مراقبة السلالات المتحورة الموجودة حاليا في عدة بلدان من العالم، تم تأكيد تسع (09) حالات جديدة من السلالة البريطانية (B.1.1.7) وثمانية وعشرون (28) حالة جديدة من السلالة النيجيرية (B.1.525)".

وأفاد نفس البيان أنه بالنسبة للحالات التسع المؤكدة من السلالة البريطانية، يتعلق الأمر بأربع حالات من ولاية الجزائر، حالة واحدة من ولاية البليدة، حالة واحدة من ولاية المدية وثلاث حالات من ولاية ورڨلة.

أما بالنسبة للحالات الثمانية والعشرين المؤكدة من السلالة النيجيرية، يتعلق الأمر بأربع حالات من ولاية الجزائر، ثلاث حالات من ولاية البليدة، إحدى عشرة حالة من ولاية الوادي، ست حالات من ولاية الجلفة، ثلاث حالات من ولاية عين صالح، حالة واحدة من ولاية ورڨلة.

وبهذا، يبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة لحد الآن من السلالات المتحورة، ثلاثين حالة من السلالة البريطانية وستة وخمسون حالة من السلالة النيجيرية، يضيف نفس البيان.