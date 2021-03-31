كشفت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري "إيتوزا" اليوم الأربعاء، عن اعتداء طال إحدى حافلتها ببلدية أولاد فايت في الجزائر العاصمة أمس.

وأفادت المؤسسة في بيان عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، اليوم الأربعاء، أنها سجلت يوم أمس وللمرة الثانية في ظرف أسبوع اعتداء على حافلة من نوع مرسيدس بمدينة أولاد فايت، وبالضبط بالقرب من أوبرا الجزائر.

وأضافت المؤسسة في بيانها أن الحافلة كانت قادمة من محطة 2 ماي أين تم إلقاء الحجارة عليها، وهي محملة بالركاب، من طرف مجهولين مما أدى إلى تكسير النوافذ وإلحاق أضرار مادية معتبرة.

وأشار البيان، إلى أن "هذه السلوكيات الغير متحضرة لها آثار سلبية على جودة واستمرار خدمة النقل الحضري باعتبار الحافلة المتضررة يتم حجزها وإبقائها تحت الصيانة، مما يؤدي إلى النقص في عدد الحافلات على مستوى شبكة إيتوزا".