تواصل غياب لاعبو أولمبي المدية لليوم الخامس عن تدريبات الفريق بسبب مشكل المستحقات المالية، في وقت عقدت فيه أمس الإدارة اجتماعا مع محامي المستثمر المغترب بمقر إقامة الفريق من أجل استكمال الإجراءات القانونية الخاصة ببيع أسهم شركة أتليتيك التيطري.

ولحد الساعة لم تتسرب أية معلومة عن هذا الاجتماع رغم محاولات "الخبر" الاتصال بمسؤولي الفريق، في وقت أكد مصدر أن لقاء آخر سيعقد الأحد المقبل من أجل الفصل في مسالة بيع الأسهم من عدمها.