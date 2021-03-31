حجب موقع "يوتيوب" قناة روسيا اليوم "RT العربية"، والذي يبلغ عدد مشاهداته 2.8 مليار مشاهدة، ويضم أكثر من 5.5 مليون مشترك، صباح اليوم الأربعاء 31 مارس.

وقد وقع الحظر بعد تلقي القناة 4 مخالفات من نفس المستخدم المسجّل في الولايات المتحدة الأمريكية تحت العلامة التجارية "بيزنس كاجوال" Business Casual. وقد تلقّت القناة هذه الإنذارات في وقت قصير من نفس المستخدم (في الفترة من 11 جانفي وحتى 25 مارس)، وهو في حد ذاته أمر غير مسبوق، خاصة وأن القضية تخص قناة إخبارية بهذا الحجم والانتشار.

في الوقت نفسه فقد رفع المستخدم "بيزنس كاجوال" دعوى قضائية ضد ANO TV Novosti الشركة الممثلة لقناة RT، واعتباراً من 19 مارس توقف هذا المستخدم عن الاتصال لمناقشة شروط التسوية السابقة للمحاكمة.