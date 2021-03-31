كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، عن حصيلة العمليات التي نفذتها خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 مارس 2021.

ففي إطار مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كشف بيان الوزارة أن حراس السواحل تمكنوا من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 197 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف وتيبازة ووهران وعين تموشنت ومستغانم وتلمسان.

وأضاف نفس البيان أنه تم توقيف 155 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من برج باجي مختار وأدرار وتلمسان والبيض وإن أمناس.