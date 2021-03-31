أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 مارس 2021، العديد من العمليات التي تهدف لحماية الوطن.

وأوضح البيان، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 33 تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ 16 قنطارا و74.5 كيلوغراما حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، خلال عمليات متفرقة، 13 تاجر مخدرات من بينهم شخص من جنسية مغربية وضبطت 14 قنطارا و38.5 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم توقيف 20 تاجر مخدرات وحجز 236 كيلوغرام من نفس المادة وكذا 29204 قرصا مهلوس في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

من جهة أخرى، وحسب ذات البيان، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وإن أمناس، 455 شخصا وحجزت 27 مركبة و356 مولدا كهربائيا و145 مطرقة ضغط ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 19.3 طن من خليط خام الذهب والحجارة و5.25 طن من المواد الغذائية، بينما تم توقيف 12 شخصا آخرا وحجز 11 بندقية صيد ومسدسين آليين و2309 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد و1900800 وحدة من مختلف الألعاب النارية و432 هاتف ذكي و23250 وحدة من مادة التبغ.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 19389 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وورقلة وتندوف.