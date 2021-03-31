تحدث المدير الرياضي والمناجير العام الجديد لشباب بلوزداد حسين ياحي عن تعيينه في هذا المنصب في النادي الذي حمل ألوانه كلاعب ومدرب.

وقال ياحي في تصريحات للصفحة الرسمية للشباب على "الفايسبوك": " تغمرتني فرحة كبيرة، لأنني أحب هذا النادي، قمت فيه بواجبي كلاعب ومدرب وأنا اليوم مسؤول، كل مرة كنت أعود فيها إلى الشباب إلا وكان ذلك من أجل نداء الواجب".

وواصل اللاعب الدولي السابق:" اجتمعت مع الرئيس المدير العام للنادي وكان واضحا بخصوص مشروعه، كلامه يجعلك تريد أن تكون جزءا منه ومساهما في نجاحه".

وختم ياحي كلامه:" عندما تكون النتائج الايجابية والتتويجات حاضرة يكون الكل بجانب الفريق فحتى عند المرور ببعض فترات الفراغ وجب كذلك المساندة، نسعى لتحقيق الأفضل، لأن الجميع له الحق في هذا النادي العريق".

للتذكير، فإن إدارة شباب بلوزداد رسمت أمس طلاقا بالتراضي مع المدرب فرانك دوما بسبب تذبذب النتائج في انتظار تعيين مدرب جديد.