نفى، صباح اليوم، الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اجتماع جمع بين الناخب الوطني جمال بلماضي ووزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي قبل مواجهة بوتسوانا.

نفس المصدر وصف ما روّج له، بخصوص هذا اللقاء، بالشائعات والمعلومات الكاذبة والتي لم تستند إلى أي تأكيد رسمي.

كما دعت "الفاف" إلى عدم إقحام اسم الناخب الوطني لأغراض أخرى، مؤكدة على أنه لم يكن هناك أي اجتماع بين الطرفين.