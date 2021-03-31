كشفت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس لـ "الخبر" أنه في إطار مكافحة ظاهرة نهب رمال الشواطئ تم تشديد الرقابة على السواحل حيث تم توقيف عنصرين ببودواو البحري.

وأفادت قيادة الدرك أن العنصرين اللذين تم القبض عليهما من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببودواو البحري، على مستوى شاطئ سيدي عبد الله بلدية بودواو البحري، كانا على متن شاحنة نوع سوناكوم محملة بأكياس مملوءة برمال البحر، وهو نوع من الحجر يستعمل في البناء، وتم القبض عليهما بعد محاولتهما الفرار وتم حجز 450 كيس معبأ، وتم تحويل الموقوفين إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق في انتظار تقديمهما أمام محكمة بودواو.