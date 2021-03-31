استقبلت لجنة الطعون على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي، أين استمعت لكل أقواله بالإضافة إلى الملفات والقوانين التي تثبت "الخطأ الفادح" الذي وقعت فيه لجنة الانضباط أثناء تطبيق القانون وخصم 6 نقاط بسرعة، وفق الصفحة الرسمية لنادي الجنوب على "الفايسبوك".

وأضاف المصدر أن لجنة الطعون قامت ببرمجة جلسة أخرى خاصة بكل من الحكمين غربال وإيتشعلي وسكرتير نادي بارادو من أجل الاستماع إليهم مباشرة بشكل جماعي، بخصوص الشخص الذي دوّن الاحتراز على ورقة اللقاء.

وحسب نفس المصدر فإن إعلان القرار الأخير سيتم الفصل فيه اليوم الأربعاء أو غدا الخميس.