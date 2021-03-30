يشارك وزير الطاقة و المناجم, محمد عرقاب, الخميس المقبل, في اشغال الاجتماع الوزاري الـ15 للدول الاعضاء و غير الاعضاء في منظمة الأوبيب التي ستعقد عبر تقنية التحاضر المرئي, حسبما افاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.



و اوضح البيان ان الاجتماع الذي يضم 23 دولة (13 دولة عضوة في الأوبيب و 10 دول غير عضوة) الموقعين على اعلان التعاون سيخصص لدراسة وضعية سوق النفط العالمية و افاق تطويرها على المستوى القريب.



كما سيعقد الاجتماع الـ28 للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة يوم الاربعاء 31 مارس و الذي سيخصص لتقييم وضعية السوق العالمية للنفط بناء على تقرير اللجنة التقنية المشتركة للمتابعة اضافة الى افاق تطورها على المدى القريب و مستوى الالتزام بتخفيض الانتاج من طرف الموقعين على اعلان التعاون لشهر فبراير 2021.



وتضم اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة بلدان عضوة في منظمة الاوبيب و هي الجزائر و السعودية و الامارات العربية المتحدة و العراق و الكويت و نيجيريا و فنزويلا و دولتين غير عضوتين و هما روسيا و كازاخستان.



و ستشارك انغولا في اشغال الاجتماع بصفتها رئيسة لندوة الاوبيب.



