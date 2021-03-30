قررت السلطات الألمانية تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، والذي يصنعه العملاق السويدي-البريطاني، لمن تقل أعمارهم عن 60 عاماً، بعد تقارير عن تجلّط دموي تبع عمليات التطعيم.



وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان إنه اتفق مع مسؤولو الولايات على إعطاء اللقاح فقط للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر ، باستثناء الأشخاص المنتمين للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض خطير مرتبط بكوفيد-19 ووافقوا مع طبيبهم على أخذ اللقاح رغم معرفتهم بالمخاطر النادرة المتعلقة بأثاره الجانبية.



وعلقت عدد من الولايات الالمانية في وقت سابق استخدام لقاح أسترازينيكا لمن هم تحت سن الستين.



وقال ديليك كالايسي، أكبر مسؤول صحي في ولاية برلين، الثلاثاء، إن القرار اتخذ كإجراء احتياطي قبل اجتماع سيعقده ممثلون عن الولايات الألمانية الست عشرة، وذلك بعد إعلان وكالة الأدوية عن تسجيل 31 حالة من التجلط الدموي "النادر" (سجلت عشر حالات إضافية عن أمس) واجهها أناس تم تطعيمهم مؤخراً.



وتوفي 9 أشخاص من بين هؤلاء بحسب وكالة الأدوية الألمانية. وفي معظم الحالات باستثناء حالتين فقط، تعرضت نساء للجلطات، وكانت أعمارهن تترواح بين 20 و63 عاماً. وسابقاً خلال مارس دفعت تقارير حول تجلّط دموي غير اعتيادي (خصوصاً الرأس) بعض الدول الأوروبية إلى تعليق استخدام أسترازينيكا لفترة معينة.



وقالت وكالة الدواء الأوروبية بعد إجراء تقييم إن فعالية اللقاح أكثر من أضراره، معطية الضوء الأخضر لبلدان الاتحاد الـ27 بإعادة استخدامه. مع ذلك مددت بعض الدول تعليقه ريثما تنتهي من دراسات تجريها عليه بشكل مستقل عن الاتحاد الأوروبي.