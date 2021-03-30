أعلنت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "سافكس", اليوم الثلاثاء, انه سيتم خلال شهر رمضان, تنظيم عمليات بيع مباشر لمختلف المنتجات بمشاركة 150 عارض, بقصر المعارض الصنوبر البحري.



واوضحت "سافكس" على موقعها الرسمي أن البيع المباشر الذي سينظم على مساحة 8.000 م2, سيخص مختلف المنتجات من بينها المواد الغذائية, الأجهزة الكهرومنزلية, الملابس والمنسوجات, الاواني والمستلزمات المنزلية, المنتجات التقليدية والحرفية, المنتجات المحلية, البستنة, مواد التغليف, مستحضرات التجميل.



وسيتضمن البرنامج التجاري لهذه التظاهرة عروض بيع لمختلف المواد والمنتجات بأسعار "تنافسية وترويجية" تماشيا مع حاجيات واستهلاك المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وتدخل هذه العملية في إطار المعارض التي تنظم تزامنا مع الشهر الفضيل تحت شعار "رمضان في القصر", من 8 أفريل الى 7 مايو المقبلين.



وزيادة على المعرض التجاري, سيحتضن قصر المعارض برنامج ثقافي وترفيهي خاص للعائلات الجزائرية والاطفال, يتضمن برامج ومسابقات وكذا العاب خاصة بالأطفال, خلال فترة السهرة ونهاية الاسبوع.



يذكر أن "سافكس" استأنفت مارس الجاري نشاطاتها المتعلقة بتنظيم الصالونات والمعارض, بعد توقف دام قرابة السنة بسبب جائحة كورونا.



وسيشهد قصر المعارض في 2021 تنظيم ازيد من 20 تظاهرة مع وضع بروتوكول صحي خاص بسبب الجائحة.