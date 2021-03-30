أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, في بيان لها اليوم الاربعاء, عن توسيع قائمة الضباط العموميين والاشخاص المؤهلين للتصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 يونيو المقبل.



وجاء في البيان أنه :"في إطار التحضير لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 12 جوان 2021, وفي إطار تسهيل عملية التصديق على استثمارات اكتتاب التوقيعات, تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأنه فضلا عن:



1- الأمين العام للبلدية أو أي موظف مفوض من قبله,

2- ضابط للحالة المدنية,

3- الموثق,

4- المحضر القضائي,

5- محافظ البيع بالمزايدة,

6- المترجم-الترجمان الرسمي,

7- رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وبتفويض منه أي موظف بذات المركز,



تم توسيع قائمة الأشخاص المؤهلين للتصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات لتشمل كل من :

8- رئيس أمناء الضبط بالمحكمة,

9- رئيس أمناء الضبط بالمجلس القضائي,

10- مدراء التقنين والشؤون العامة بالولايات (على مستوى 57 ولاية),

11- مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين (بولاية الجزائر),

12- رؤساء ديوان للمقاطعات الإدارية,

13- رؤساء المصالح بمديرية التقنين والشؤون القانونية,

14- رؤساء الدوائر,

15- رؤساء المشاريع بالنسبة لولاية الجزائر,

16- الأمناء العامين للدوائر".