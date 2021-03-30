انتقد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي، عدم إعطاء السلطات الصينية الفرصة الكافية للخبراء الدوليين للاطلاع على بيانات متعلقة بالحالات التي سجّلت في الصين في بداية الجائحة.



وطالب غيبريسوس بإجراء تحقيق في فرضية نشأة فيروس كورونا في مختبر صيني، ما أدى إلى انتشار وباء كوفيد-19 حول العالم، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.



ورغم أن المنظمة أشارت في تقرير سابق إلى أن فرضية "تسرّب الفيروس من مختبر" -وهي الفرضية التي رجّحتها السلطات الأمريكية بشكل خاص- مستبعدة جداً، يبدو أن مدير المنظمة يريد التأكد من الأمر.



ويرجح التقرير الذي أعده 17 عالماً صينياً و17 أجنبياً، والذي أجري في جوّ سياسي بالغ الحساسية، أن يكون الفيروس قد بدأ لدى آكل النمل الحرشفي إضافة إلى الخفاش، كما يوصي بإجراء المزيد من الدراسات للتأكد من أن الفيروس لم يكن منتشراً في أماكن أخرى قبل وصوله إلى ووهان، مهد الوباء الأول المتعارف عليه.