في كلمتها بالمناسبة، استحسنت المحضرة القضائية، دليلة شماح، خلال حديثها مع "الخبر"، إجراء المسابقة عن طريق السحب الإلكتروني، لاسيما وأنها تعتبر الطريقة المثلى التي تعتمد عليها دول العالم اليوم، وقد بدأت الجزائر في الاعتماد عليها بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة.

وفي السياق ذاته، شددت المتحدثة على ضرورة حضور المحضر القضائي في مثل هذه المسابقات لإثبات الموجود، وكذا لإعطاء العملية الشفافية والصيغة القانونية اللازمة بعد معاينة جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بقوانين المسابقة والكشف عن أسماء المستفيدين من الجوائز.

كما تمنت المتحدثة التنظيم المحكم والتوفيق لجريدة "الخبر" في تسيير وتنظيم المسابقة، مضيفة أن هنالك تفاعل كبير من طرف القراء في المشاركة ترجمه الكم الكبير من الرسائل القصيرة التي تحصلت عليها "الخبر"، مؤكدة أن هذا التفاعل سيستمر من طرف المشاركين للفوز بالجائزة الكبرى.