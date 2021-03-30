يرتقب خلال شهر رمضان المقبل افتتاح ما لا يقل عن تسعة أسواق جوارية توفر مختلف المنتجات الغذائية والفلاحية وبأسعار "تنافسية", عبر المدن الكبرى لولاية المدية, وفق ما علم اليوم الثلاثاء لدى المدير المحلي للتجارة.



وأفاد ذات المسؤول باتخاذ تدابير, بالتنسيق مع السلطات المحلية والتجار والمنتجين الفلاحيين, سمحت بتحديد قائمة "مؤقتة" لتسع نقاط بيع شرعية ومؤمنة لفائدة المواطنين, ابتداء من أول يوم من شهر الصيام, مع الإشارة إلى إمكانية "الرفع من هذا العدد خلال الأيام المقبلة", كما أضاف.



وينتظر توطين ثلث هذه الأسواق، وفق المصدر، بمقر ولاية المدية, حيث يرتقب فتح ثلاث نقاط جوارية لبيع المنتجات الغذائية والفلاحية واللحوم البيضاء والحمراء, إلي جانب منتجات أخرى تهم ربات البيوت.



أما الأسواق الجوارية الأخرى التي تم الترخيص لها للفتح, فهي مبرمجة بمدن البرواقية وتابلاط وبني سليمان وعين بوسيف, حيث سيكون بإمكان كل سكان المناطق المجاورة الاستفادة من خدماتها خلال الشهر الكريم, "بأسعار تنافسية", وفق تأكيد مدير التجارة بالمدية.