لقيت اليوم طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، حتفها تحت عجلات حافلة بمزرعة زوبير ببلدية حجوط في تيبازة.

وأشارت خلية الإعلام والإتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية تييازة، أن وحدة الحماية المدنية بحجوط تدخلت من أجل حادث مرور مميت نتج عن إصطدام حافلة بطفلة بالمكان المسمى مزرعة زوبير طريق سيدي أعمر.

وأشار ذات المصدر أن الضحية البالغة من العمر 13 سنة توفّيت في عين المكان لتقوم مصالح الحماية المدنية بنقلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حجوط.

من جهتها ،فتحت فرقة الدرك الوطني بحجوط تحقيقا حول ملابسات الحادث.